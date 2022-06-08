الصحة العالمية: لدينا 1400 حالة مشتبه فى إصابتها بجدرى القرود فى أفريقيا

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن لدينا 1400 حالة مشتبه بها من جدري القرود في أفريقيا و66 وفاة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحة أن إصابات جدرى القرود حول العالم تجاوزت الـ 1000 حالة.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد أى حالات مسجلة فى مصر حتى الآن بمرض جدرى القرود، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيضا حالات مشتبه فيها.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى تكثيف الدورات التدريبية المقدمة للفرق الطبية بالمنشآت الصحية والعاملين بمختلف قطاعات الوزارة بكافة محافظات الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، ضمن اسراتيجية الوزارة للنهوض والارتقاء بالصحة العامة.