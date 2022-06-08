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السفير الروسي بأمريكا: الحوار السياسى مع واشنطن عند مستوى منخفض غير مسبوق

الأربعاء، 08 يونيو 2022 12:56 ص
السفير الروسي بأمريكا: الحوار السياسى مع واشنطن عند مستوى منخفض غير مسبوق اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف أن الحوار السياسي بين روسيا والولايات المتحدة وصل إلى مستوى منخفض غير مسبوق، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف السفير الروسي في واشنطن أن الحوار السياسي الروسي – الأمريكي عند مستوى منخفض غير مسبوق، وتم تقويض الثقة وينهار التعاون حتى في تلك القضايا التي تمثل اهتماما مشتركا واضحا، والتواصل بين الجانبين محدود، ويقتصر على مناقشة القضايا الفنية.

وأوضح السفير الروسي في واشنطن أن تعامل السفارة الروسية مع السلطات الأمريكية تم تجميده بمبادرة من الجانب الأمريكي، لافتا إلى أن الحوار الاستراتيجي كما نسميه، تم تجميده بمبادرة من واشنطن في 25 فبراير لأجل غير مسمى، وقالوا لنا إن الرقابة على الأسلحة ليست أولوية الإدارة الأمريكية على خلفية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

وأشار السفير الروسي في واشنطن إلى أن الحوار حول الأمن السيبراني انقطع أيضا، ولا توجد أي فرصة في الوقت الحالي لاستئنافه، موضحا أنه من الضروري أن تتخذ الإدارة الأمريكي خطوات للتصدي للموجة من رهاب الروس في الولايات المتحدة، متابعا: التفكير السليم سيتغلب، والدولتين العظميين لا بد لهما أن تتعاملا.

 


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