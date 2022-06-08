اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصدر قرارا بإصدار التعريفة الجمركية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 07:26 ص
الرئيس السيسى يصدر قرارا بإصدار التعريفة الجمركية الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ.ش.أ

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار.

 

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 


قرار جمهورى

التعريفة الجمركية

الضريبة الجمركية

الجريدة الرسمية

الرئيس السيسى


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