الرئيس السيسى يصدر قرارا بإصدار التعريفة الجمركية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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