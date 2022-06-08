الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية فى دونباس تتكبد خسائر كبيرة

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة صحفية نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنه خلال ثلاثة أيام من معارك تحرير مدينة سفتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وحدها، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عنصر للفصائل المسلحة، و6 دبابات و15 عربة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع و36 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4 راجمات صواريخ (جراد) وأكثر من 20 مركبة".



وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت أمس أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية في مقاطعتي خاركوف ونيكولايف، وأن الطيران الروسي ضرب 65 منطقة تجمع للقوات الأوكرانية، ما أدى إلى تدمير راجمتي صواريخ "جراد"، والقضاء على أكثر من 170 قوميا متطرفا.