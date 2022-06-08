اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 يونيو 2022 03:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التصريح بدفن جثة عامل ضربه آخر بـ"ساطور" بسبب خلافات سابقة فى سوهاج

الأربعاء، 08 يونيو 2022 02:29 م
التصريح بدفن جثة عامل ضربه آخر بـ"ساطور" بسبب خلافات سابقة فى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت الجهات المعنية بسوهاج اليوم، بدفن جثة عامل لقى مصرعه على يد آخر تعدى عليه بـ"الساطور"، مما نتج عنه إصابته باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم، والتى أودت بحياته بناحية قرية الديابات دائرة مركز أخميم.

 

ترجع الواقعة عقب تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أخميم من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بدائرة المركز، مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

 

وبسؤال نجل عمومته، أقر بأنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة المصاب بذات الناحية، استوقفهما أحد الأشخاص "له معلومات جنائية ومقيم بذات الناحية" وطلب منهما اصطحابه إلا أنهما رفضا فقام بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض "ساطور".

 

نتج عن التعدى حدوث إصابته الواردة بالتقرير الطبى، وأضاف بوجود خلافات سابقة بين المصاب والمتهم، وبسؤال والد المتهم والذى يعمل مزارعا، أقر بأن نجله يعانى من اهتزاز نفسي، وقدم تقريراً صادرا من أحد الأطباء بذات المضمون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية من حيث تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مديرية امن سوهاج

مدير امن سوهاج

تصريح بالدفن

اخميم

تعدى بالسطور


الموضوعات المتعلقة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة