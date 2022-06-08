الإنتاج المحلى من السولار يرتفع لـ827 ألف طن فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

شهدت معدلات الإنتاج المحلى من السولار ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلى نحو 827 ألف طن فى شهر مارس الماضي "مبدئى"، بينما كان 626 ألف طن في شهر مارس عام 2021، بزيادة بلغت 201 ألف طن.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن بيانات الاستهلاك المحلي من السولار ارتفعت بشكل طفيف، حيث سجلت مليون و127 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل مليون و26 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 101 ألف طن.

وكانت معدلات الإنتاج المحلي من السولار قد شهدت ارتفاعا في الشهور الأولى من العام الجارى، حيث سجلت معدلات الإنتاج من السولار نحو 858 ألف طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 805 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 53 ألف طن، كما شهدت معدلات الاستهلاك المحلي من السولار ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل الاستهلاك المحلي من السولار نحو مليون و129.2 ألف طن غي شهر فبراير الماضي، مقابل 983.2 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 146 ألف طن.

وفي يناير الماضي سجل حجم الإنتاج المحلي من السولار نحو 925 ألف طن فى شهر يناير الماضى، بينما كانت 809 ألف طن فى شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن.