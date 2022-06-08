اليوم السابع
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الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:32 ص
أكرم القصاص
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الإدعاء العام الألماني يبدأ تحقيقا مع 3 أشخاص على خلفية حادث خروج قطار عن مساره

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:00 ص
الإدعاء العام الألماني يبدأ تحقيقا مع 3 أشخاص على خلفية حادث خروج قطار عن مساره الشرطة الالمانية
أ ش أ

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أعلن مكتب المدعي العام في مدينة "ميونيخ" الألمانية بدء تحقيق ضد 3 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم القتل غير العمد على خلفية حادث خروج قطار عن مساره في ولاية "بافاريا" جنوبي البلاد الذي راح ضحيته 5 أشخاص. 
 
وقالت متحدثة باسم مكتب الإدعاء العام - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - إن الأشخاص الثلاثة هم موظفون بشركة "دويتشه بان" الألمانية للسكك الحديدية.
 
يشار إلى أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 أخرون إثر انحراف قطار إقليمي عن مساره يوم الجمعة الماضية وهو في طريقه من بلدة "جارميش-بارتنكيرشن" إلى مدينة "ميونيخ" عاصمة ولاية بافاريا.
 
ووفقا للشرطة الألمانية، فإن سيدة تبلغ من العمر 34 عاما في حالة حرجة.

المانيا

الادعاء الالمانى

خروج قطار عن مساره فى المانيا

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