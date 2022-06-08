"الأعلى للإعلام" يهنئ النايل سات والهينة الوطنية للإعلام بـ"نايل سات 301"

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، والهيئة الوطنية للإعلام، بمناسبة إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301، والذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء، على متن الصاروخ «فالكون 9» التابع لشركة «سبيس إكس» الأميركية.

وأكد المجلس أن إطلاق القمر الجديد، يعد استكمالًا للإنجازات التاريخية المصرية في هذا المجال، مضيفًا أن هذا الإنجاز الجديد نقلة حضارية يجسد التطلع نحو المستقبل والثقة بقدرة أبناء مصر وشبابها.

وأضاف أن إطلاق نايل سات 301 بتكنولوجيا متقدمة سيكون نقلة نوعية من الفضائيات، كما أن وجود خدمة الإنترنت، وخاصية معرفة مناطق التشويش، تمكنه بمفرده وذاتيا من تحديد أي مصدر للتشويش ومعالجته، لتوفير التأمين الكامل للقنوات التليفزيونية العاملة عليه.