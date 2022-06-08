اعترافات لص الشقق السكنية فى منطقة حلوان تقوده للمحاكمة.. تفاصيل

أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة حلوان بأسلوب التسلق.

وأدلى عاطل متهم بسرقة شقة بمنطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه تخصص فى سرقة الشقق السكنية بعد مراقبتها والتأكد خلوها من قاطنيها بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم أنه يبيع المسروقات من الهواتف المحمولة والأجهزة لأحد التجار على علم بأنها من حصيلة مسروقات.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها سرقة ( 2 هاتف محمول - مبلغ مالى ) من داخل الشقة محل سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن الهاتفان المستولى عليهما حيازة (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته الهاتفان المستولى عليهما، وبمناقشته عن مصدرهما أقر بشرائهما من (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة)، كما أضاف بعدم علمه بكون الهاتفان من متحصلات واقعة سرقة.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وبمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بذات الأسلوب، كما أقر بارتكابه واقعة سرقة أخرى، وتم بإرشاده ضبط (هاتف محمول من متحصلات واقعة السرقة الأخرى ) بمكان إخفائه.

وأضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهواتف المحمولة، واتهماه بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.