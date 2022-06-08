ارتفاع البورصة للجلسة الثانية على التوالى.. ورأس المال يربح 9.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة.