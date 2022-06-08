إلغاء امتحان 7 طلاب بالنقل ومجازاة مدير مدرسة وملاحظين ببنى سويف

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم خصم 5 أيام من راتب إخصائية اجتماعيه بذات المدرسة، ومدرسة لغة فرنسية، وكلاهما ملاحظين باللجنة، لأنهما أهملتا فى الملاحظة باللجنة مما مكن بعض الطلاب باللجنة من الغش أثناء امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فترة ثانية علمي في شهر مايو 2022 بالإضافة إلى عدم إخطار رئيس اللجنة بواقعة الغش محل الواقعة.

كما قرر وكيل الوزاره خصم ثلاثه أيام من راتب مدير مدرسة لأنه أهمل في الإشراف على الملاحظين باللجنة، وخصم ثلاث أيام من مدرس بالمدرسة بالدرجة الأولى ومراقب دور للجنة الامتحان الدور الأول 2021، 2022 بنفس المدرسة لأنه أهمل متابعة لجان الامتحان في شهر مايو.