اليوم السابع
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إصابة عامل سقط من أعلى مخازن فى العاشر من رمضان بالشرقية

الأربعاء، 08 يونيو 2022 04:20 م
إصابة عامل سقط من أعلى مخازن فى العاشر من رمضان بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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استقبل مستشفى بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، اليوم، عاملا مصابا بكسر مضاعف في الساق اليسرى وأعراض ما بعد الارتجاج وكسر بالضلوع؛ بعدما سقط من أعلى مخازن بالقرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان في طريق "بلبيس - العاشر".

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط عامل من أعلى مخازن في مدخل مدينة العاشر بالقرب من طريق بلبيس - العاشر من رمضان.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بعربة إسعاف وتم نقل المصاب مصطفى س ال 17 سنة، عامل، إلى مستشفى بمدينة العاشر من رمضان، فيما تبين إصابته بكسر مضاعف بالساق اليسرى وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالضلوع.

تم تقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصاب، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 


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