إصابة سائق سيارة إسعاف خاصة إثر انقلابها على طريق المحلة المنصورة الدائرى

الغربية - مصطفى عادل

شهد طريق المحلة المنصورة الدائري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة إسعاف خاصة على الطريق، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وجرى نقل المصاب للمستشفى العام لتلقى العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة إسعاف خاصة على الطريق الدائري المحلة - المنصورة، حيث انتقلت سيارة إسعاف وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتبين انقلاب السيارة بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج ورفع آثار الحادث.