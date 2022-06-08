إزالة 1509 حالات تعدٍ بمساحة 188 ألف متر فى سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج عن إزالة 1509 حالات تعدٍ على النيل، والمجارى المائية، وأملاك الرى، بمساحة 188 ألفا و97 مترا على مستوى المحافظة منذ أكتوبر 2021م حتى الآن، مشيرا إلى استمرار الحملات الموسعة لإزالة كل التعديات، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ومديرية الأمن، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بسوهاج، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجارى المائية وأملاك الرى يتم تنفيذها بكل حزم، موجها بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كل التعديات؛ للحفاظ على المقدرات المائية.

ومن جانبه أوضح مجدى إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى بسوهاج أن الإزالات شملت تنفيذ 866 قرار إزالة بالإدارة العامة للرى، و114 قرار إزالة بالإدارة العامة للصرف، و529 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل.



ازالات الري والمجاري المائية (1)



ازالات الري والمجاري المائية (1)



ازالات الري والمجاري المائية (2)



ازالات الري والمجاري المائية (2)



ازالات الري والمجاري المائية (3)



ازالات الري والمجاري المائية (3)



ازالات الري والمجاري المائية (4)



ازالات الري والمجاري المائية (5)



ازالات الري والمجاري المائية (6)



ازالات الري والمجاري المائية (7)