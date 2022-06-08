أسباب ازدهار تجارة الغاز الطبيعى المسـال عالميا.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

أدى نمو الطلب العالمى على الغاز إلى ازدهار تجارة الغاز الطبيعي العالمية، فخلال الفترة 2009-2019 ، ارتفعت التجارة العالمية من نحو 894 مليار متر مكعب لتصـل إلى 1320 مليار متر مكعب ، لتحقق بذلك نمو سنوياً مركباً نسبته 4 % ، أي أعلى من معدل نمو الطلب العالمي، وذلك ووفقا لدراسة "تداعيات جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19 ) على قطاع الغاز الطبيعي العالمي والتوقعات المستقبلية "

وأشارت الدراسة الصادرة عن منظمة "أوابك " إلى أن تجـارة الغـاز الطبيعـي المسـال ، تعد المحـرك الرئيسـي لنمـو التجـارة العالميـة وقد ارتفعـت حصـتـهـا مـن إجمـالي تجـارة الغـاز العالميـة إلـى 35.7 % فـي عـام 2019 ، مقارنـة بنحـو 27.2 % فـي عـام 2009 ، بينمـا تراجعـت حصـة تجـارة الغاز الطبيعـي عبـر خطـوط الأنابيـب خـلال نفس الفتـرة مـن 72.8 % إلى 64.3% .

ويعزى ازدهار تجارة الغاز الطبيعي المسـال إلى التطور الكبير الذي شـهدته طاقة الإسالة العالمية بعد تنفيذ مشاريع توسعية ودخولها على خريطة الإنتاج في قطر وأستراليا وروسيا الاتحادية وماليزيا والجزائر ، وانضمام أربع دول جديدة هي بابوا غينيا الجديدة وأنجولا والكاميرون والأرجنتين ، بالإضـافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت مرحلة جديدة في تاريخها من خلال تنفيذ عدة مشـاريع لتصـدير الغاز الطبيعي المسال من ولاية تكساس ، وولاية لويزيانا بفضـل طفرة الإنتاج المحلي من غاز السـجيل .

وذكرت الدراسة التى أعدها المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "أنه على إثر ذلك ، ارتفع عدد الدول المصـدرة عالمياً إلى 21 دولة في عام 2019،كما بلغ عدد المشاريع التي تم الإعلان عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لها خلال الفترة 2009-2019 ، نحو 34 مشـروع بطـاقـة إجمـاليـة 240.6 مليون طن / السنة.