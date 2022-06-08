أخبار البورصة اليوم الأربعاء 8-6-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 8-6-2022، وجاءت أبرزها إنهاء تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، أم بي للهندسة، أوراسكوم المالية القابضة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تربح 9.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 9.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 673.358 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 580.7 مليون ورقة مالية بقيمة 901.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 42.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.61%، والعرب على 8.4% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 39.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، 123.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 165 مليون جنيه، 5.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.87%، ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 1792 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 12607 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 4133 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2742 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.93% ليغلق عند مستوى 3953 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.

وصعدت أسهم 125 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 11 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، مينا فارم للأدوية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وشراء الثانية 14579 سهم، شراء الثالثة 100 ألف سهم، على التوالي.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 200 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية 30 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 50 ألف سهم، 9004 سهم، 8 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 9000 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، صافي الربح الشامل خلال الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 30 أبريل عام 2022 مبلغ 104.8 مليون جنيه مقابل مبلغ 84.1 مليون جنيه عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، ووافق مجلس إدارة الشركة على التعاقد مع مصرف أبو ظبي الإسلامي على تمويل مشروع GMP والخاص بمتطلبات التصنيع الجيد بحوالي 160 مليون جنيه مع تسهيلات لتمويل رأس المال العامل.

كما أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بنسبة 5%، وذلك على خلفية استمرار نمو الخدمات المقدمة من الاختبارات التشخيصية التقليدية، والتي سجلت 640 مليون جنيه خلال نفس الفترة لتتجاوز بذلك مستوياتها المعهودة قبل أزمة كوفيد-19، وبلغ صافي الربح 314 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، بمعدل تراجع سنوي بنسبة 8%، بينما بلغ هامش صافي الربح 27%، وهو معدل يفوق المتوسطات التاريخية التي سجلتها الشركة.

نهر الخير

أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على حصول الشركة على تسهيل ائتماني قصير الأجل جاري مدين بمبلغ 10 ملايين جنيه من البنك الزراعي المصري للمساهمة في تمويل التكاليف التشغيلية من شراء التقاوي والأسمدة لزراعة 1150 فدانًا بنجر السكر والذرة الرفيعة بفائدة 8% وفقًا لمبادرة البنك المركزي، والموافقة بالإجماع على حصول الشركة على قرض متوسط الأجل بمبلغ 41.4 مليون جنيه من البنك الزراعي المصري للمساهمة في التكاليف الاستثمارية للمشروع والمتمثلة في الآلات والمعدات الزراعية بفائدة 8% في إطار البنك المركزي على 6 سنوات تتضمن فترة سماح 12 شهرًا من تاريخ التفعيل.

حديد عز

قالت شركة حديد عز، إن الشركة تصدرت قائمة منتجي الصلب في إفريقيا والعالم العربي للعام الثاني على التوالي، بحجم إنتاج 5,14 مليون طن من الصلب الخام، ونجحت في تحقيق مبيعات تصدير قياسية بلغت 1.3 مليار دولار، مضيفة أنه من المخطط أن تتوسع الشركة بإنشاء فرن صهر جديد بطاقة 1.6 مليون طن سنويًا في المجمع الصناعي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح في السويس، ومن المخطط أن يبدأ التشغيل في الربع الرابع من هذا العام لتصل طاقة إنتاج حديد عز من الصلب الخام إلى 7 ملايين طن سنويًا.