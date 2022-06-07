اليوم السابع
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4 ملايين و366 ألف طن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى مارس الماضى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:00 ص
4 ملايين و366 ألف طن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى مارس الماضى حقل غاز طبيعى - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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قالت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي بلغ نحو 4 ملايين و366 ألف طن في شهر مارس الماضي "مبدئى"، مقابل نحو 4 ملايين و612 ألف طن في شهر مارس عام 2021، فارق تراجع بلغ 246 ألف طن.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن انتاج الزيت الخام والمكثفات بلغ أيضا نحو مليوني و476 ألف طن في شهر مارس الماضي، مقابل مليوني و488 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بفارق تراجع طفيف بلغ 12 ألف طن.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في فبراير الماضي قد سجل نحو 3 ملايين و878.2 ألف طن، مقابل 4 ملايين و123 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 244.8 ألف طن، بينما ظل إنتاج الزيت الخام والمكثفات كما هو عند مستوى الشهر المناظر له العام الماضي بواقع مليوني و229 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى مليوني و622 ألف طن في فبراير الماضي، مقابل مليوني و46 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 576 ألف طن، كما سجل إجمالي الاستهلاك من الغاز نحو 3 ملايين و876 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت نحو 3 ملايين و917 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 41 ألف طن.


انتاج الغاز

جهاز الإحصاء

الإحصاء

اخبار الاقتصاد


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