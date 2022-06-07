اليوم السابع
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16 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدماتا طبية لأهالى بئر العبد بشمال سيناء

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:41 ص
16 طبيبا من 4 جامعات يقدمون خدماتا طبية لأهالى بئر العبد بشمال سيناء ارشيفية - خدمات طبية
شمال سيناء - محمد حسين

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يواصل  16 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة تقديم خدماتهم مجانا للمرضى  فى مستشفى بئر العبد المركزى بشمال سيناء.

وأعلنت المستشفى فى بيان، انه وفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الاربعة يتم أسبوعيا وصول اساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد المركزى .

واوضح البيان ان الـ16 طبيبا يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى واشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر وأوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير، حيث من المقرر ان يتواصل عمل مجموعة الأطباء فى مستشفى بئر العبد  حتى 10/06/2022

وتعد مستشفى بئر العبد المركزى ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء  بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة اطباء جامعيين اسبوعيا .

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام  ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.

 


شمال سيناء

بئر العبد

مستشفى بئر العبد المركزى

سيناء


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