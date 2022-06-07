10 طلبة وطالبات بقائمة أوائل الإعدادية بالقليوبية 2022.. البنات فى الصدارة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، تفوق البنات على الأولاد بقائمة أوائل الشهادة الإعدادية حيث جاء 6 بنات بقائمة الأوائل للشهادة الإعدادية بالقليوبية لهذا العام، في حين جاء 4 أولاد بقائمة الأوائل فقط لهذا العام.

"اليوم السابع يستعرض أسماء الطلاب الأوائل بنتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية لهذا العام، والتي جاءت على النحو التالى:

- يوسف رجب إبراهيم إبراهيم صابر بإدارة طوخ التعليمية والحاصل على مجموع كلى 280 درجة

- سارة محمد سعيد محمدى محمود إدارة طوخ التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 280 درجة

- نيرة مصطفى مطاوع محمد عثمان إدارة بنها التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 280 درجة.

- مهاب أحمد أبو زيد الدسوقى شرف إدارة كفر شكر التعليمية والحاصل على مجموع كلى 280 درجة.

- إيرينى كمال إسحق غالى إدارة الخصوص التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 280 درجة.

- بسنت إيهاب سمير مغاورى إدارة العبور التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 279.5 درجة.

- فاطمة عمر محمد حافظ إدارة الخصوص التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 279.5 درجة.

- عمر أحمد سمير السيد أحمد إدارة بنها التعليمية والحاصل على مجموع كلى 279.5 درجة.

- ريتاج حلمى مصطفى حلمى إدارة الخصوص التعليمية والحاصلة على مجموع كلى 279 درجة.

- محمد أحمد على عبد السميع محمد النمكى إدارة الخصوص التعليمية والحاصل على مجموع كلى 279 درجة.

ونشر "اليوم السابع" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، بعد اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بنسبة نجاح بلغت 74.77%.

واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77%، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.

وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 ألف و533 طالب وطالبة، أدى الامتحان 115 ألف و480 طالبا وطالبة.