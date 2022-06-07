اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:55 م
أكرم القصاص
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وكالة الأمن الصحى البريطانية: تصنيف جدرى القردة كـ"داء يجب الإبلاغ عنه"

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:01 م
وكالة الأمن الصحى البريطانية: تصنيف جدرى القردة كـ"داء يجب الإبلاغ عنه" جدري القردة
أ ش أ

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أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، تصنيف مرض جدري القردة باعتباره "داء يجب الإبلاغ عنه"؛ ما يعني أنه يتعين إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه في إصابة مريض بجدري القرود.


ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نبأ عاجل لها اليوم /الثلاثاء/، موضحة أن ذلك يأتي بعد أن وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بجدري القردة في المملكة المتحدة إلى 302 حالة أمس الاثنين.


يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفًا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.


جدرى القردة

بريطانيا

وكالة الأمن الصحي

المملكة المتحدة


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