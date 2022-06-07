قال السفير الروسى لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، إن وزير الخارجية الصربى، نيكولا سيلاكوفيتش، قبل دعوة وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، لزيارة بلاده، مشيرا إلى أن التعليمات اللازمة للمقابلة صدرت بالفعل.
وقال خارتشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن "صربيا قبلت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوزير الخارجية الصربي لزيارة روسيا بكل سرور وأصدر الرئيس تعليمات لترتيب الزيارة".
وقال الدبلوماسي الصربي إن "البلدين سيعملان على تطوير علاقاتهما وحوارهما وتعاونهما في قطاعات محددة".
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