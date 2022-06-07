وقال خارتشينكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء، إن "صربيا قبلت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لوزير الخارجية الصربي لزيارة روسيا بكل سرور وأصدر الرئيس تعليمات لترتيب الزيارة".

وقال الدبلوماسي الصربي إن "البلدين سيعملان على تطوير علاقاتهما وحوارهما وتعاونهما في قطاعات محددة".
 