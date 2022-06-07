موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسى لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، إن وزير الخارجية الصربى، نيكولا سيلاكوفيتش، قبل دعوة وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، لزيارة بلاده، مشيرا إلى أن التعليمات اللازمة للمقابلة صدرت بالفعل.