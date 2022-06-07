اليوم السابع
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والده توفى منذ 13 عاما.. رئيس مدينة المطرية يكرم أحد المتفوقين بالإعدادية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 04:08 م
والده توفى منذ 13 عاما.. رئيس مدينة المطرية يكرم أحد المتفوقين بالإعدادية رئيس مدينة المطرية يكرم الطالب المتفوق
كتب شريف الديب

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كرم محمد كمال حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، شمال محافظة الدقهلية، أحد أبناء المركز المتفوقين فى الشهادة الإعدادية الطالب محمد على السيد السيد، والحاصل على مجموع 274 درجة فى الشهادة الإعدادية من 280.

وقدم رئيس المدينة شهادة تقدير للطالب تقديرا لتفوقه، واستقبله داخل مكتبه، وأعرب الطالب عن سعادته بهذا التكريم، وأشار إلى أنه غير راضٍ عن نفسه من تلك الدرجات، وأنه تقدم بعمل تظلم لإعادة تصحيح أوراقه، وقال إن هدفه دخول مدرسة المتفوقين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن والده توفى منذ 13 عاما وكان عمره وقت ذلك عامين، وله شقيقتين من الإناث، وقال محمد إن الفضل يعود فى التفوق إلى الله عز وجل أولا ثم والدته وشقيقتيه.

وأوضح أن والدته ربة منزل ولا تعمل، وشقيقته الكبرى بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، والثانية بكلية الآداب، وأشار إلى أنه كان ينام 5 ساعات فى اليوم فقط، وباقى الوقت من بعد انتهاء الدوام فى المدرسة، كات يذهب إلى مجموعات تقوية، وأضاف أن هوايته المفضلة لعب كرة القدم، قائلا أتمنى دخول كلية الطب وهذا هدفى الوحيد الذى أسعى إليه وإن شاء الله سأحقق هدفى.

فيما أشار رئيس المدينة إلى أن تكريم الطالب جاء لأنه من النماذج المشرفة بمركز المطرية.


الدقهلية

مركز المطرية

تكريم طالب

الشهادة الإعدادية


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