نجوم أوبرا الاسكندرية يتألقون فى إحتفالية فنية متميزة لعشرينيات القرن الماضى.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

وقدمت الفرقة أعمال غنائية وموسيقية فريدة وبارزة لكبار الملحنين والمطربين في مصر والوطن العربي أمثال خالد الذكر سيد درويش، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ،بديع خيري، أمين صدقي، أحمد شوقي وغيرهم....والتى ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري بكافة أطيافه وطبقاته بدأالفاصل الاول من الحفل بموسيقى فانتازى نهاوند أداء الفرقة الموسيقية خايف أقول اللي في قلبي أداء الفنان خالد حماد، موشح وجهك مشرق أداء الفنان مجدي حرب،الحلوة دي، زوروني كل سنة مرةأداء الفنانة آلاء أيوب، دور"عشقت روحك" أداء الفنان وائل أبو الفتوح ،دور"أنا هويت" أداء الفنانة شروق شريف

وبالفاصل الثانى قدم الفنان محمد حسن جمعة سالمة يا سلامة, ياعشاق النبى أداء الكورال , والله تستاهل ياقلبى أداء الفنان محمد رئيس حسدونى،يا جارة الوادي أداءالفنان أيمن مصطفى ،يا ورد علي فل وياسمين، حرج عليا باباأداء الفنانة شمس إبراهيم, دور"ياما أنت واحشنى" أداء الكورال.

يذكر أن عشرينيات القرن الماضى شهدت نهضة فى الاشكال الابداعية المصرية إلى جانب تطوير الوان فنية بشكل حديث انذاك ، كما ظهر كثير من الفنانين الذين نجحوا فى جذب الجمهور بسبب التجديد فى اسلوب التلحين والغناء محققين أصداء واسعة فى جميع ارجاء الوطن العربى