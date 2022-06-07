نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل تخرج طلاب كلية التربية النوعية

تحت رعاية الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، شهد الأستاذ الدكتور عاطف حسين نائيس رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فعاليات حفل مشروعات تخرج طلاب كلية التربية النوعية لأقسام التربية الفنية وتكنولوجيا التعليم والتربية الموسيقية، بحضور الأستاذ الدكتور هانى حلمى عميد الكلية، والأستاذ الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب، الأستاذ الدكتور أحمد عنانى وكيل كلية الطلب للدراسات العليا والبحوث ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والأستاذ الدكتور أكمل جاب الله وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و رؤساء الأقسام المعنية بمشروعات التخرج، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكلية

ومن جانبه أكد الأستاذ الدكتور عادل رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة قناة السويس بالعريش وعضو اللجنة العلمية الدائمة أن هناك خطة خمسية لمشروعات التخرج بدأ تنفيذها منذ عام 2019 وتستمر حتى عام 2024 وتتضمن العديد من المحاور التي يجري العمل عليها.

وأضاف أن في مقدمة هذه المحاوراستحداث قاعة تعليمية أطلق عليها مسمى " قاعة تحيا مصر" و تم تطوير القاعة كبيئة تعليمية متعددة الأغراض والأنماط حيث تضم تعليم وتدريب تقليدي وإلكتروني ومدمج ومعزز مع تكليف الطلاب بتصميم وإنشاء مقررات إلكترونية تدعم البيئة التعليمية ، وإبداعات أخرى.

وقال أن من بين هذه المشروعات مشروع رفع كفاءة الأستديو الرقمي التعليمي والذي تضمن تكليف الطلاب بإنتاج مقررات قائمة على الفيديو ، وبرامج تليفزيونية تخدم القسم والكلية والجامعة وتتناول القضايا الطلابية.

وأشار إلى أن هناك أيضا مشروع معمل الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة" مرحلة أولى" ويستهدف خلالها تجهيز المقاعد الملائمة لتركيب أجهزة معمل ذكي الكتروني مع البدء في تصميم وإنتاج الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة للمقررات الدراسية بالقسم كنواة لمعمل تفعيل الاختبارات الإلكترونية بالقسم والكلية.

وأوضح أن مشروع الورشة الفنية لصيانة الأجهزة الإلكترونية " مرحلة أولى" يتضمن إنشاء ورشة فنية بها بعض أدوات وأجهزة صيانة الأجهزة الإلكترونية وفقاً للتطورات التكنولوجية في مجال الصيانة لدعم مهارات الصيانة لدى طلاب القسم وخدمة برنامج صيانة الأجهزة الرقمية المدرج ضمن مخطط البرامج المتميزة المستقبلية للقسم .

وأكد رئيس قسم تكنولوجيا التعليم أن هناك أيضا مشروع المشاركة الطلابية في الفعاليات التعليمية والبحثية والتدريبية بالقسم والكلية والذي يستهدف مشاركة الطلاب في تنظيم وإدارة بعض المهام المتضمنة في الفعاليات التعليمية والبحثية والتدريبية علاوة على تطوير الجاهزية الفنية والتكنولوجية واللوجستية للقسم والكلية لإقامة وتفعيل الفعاليات التعليمية والبحثية والتدريبية والمؤتمرات بالكلية والقسم .

ومن جانبه توجه الأستاذ الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة بالشكر للقائمين على الأنشطة الطلابية ومشروعات التخرج بالكلية، موجهاً كلمته للطلاب بضرورة مواصلة الدراسات العليا والاستزادة من العلم والتواصل الدائم مع أساتذتهم للاستفادة من خبرتهم في مجال تخصصاتهم العلمية والعملية.

وأعرب نائب رئيس الجامعة عن سعادته بالمستوى المتميز للمشروعات المختلفة التي قدمها الطلاب، مشيرًا إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية بجانب الحرص على العملية التعليمية، مؤكدا على الدعم المستمر للأنشطة الطلابية من جانب الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة.