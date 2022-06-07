نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبي يتابع الترتيبات النهائية لاستكمال المصالحة

كتب: أحمد جمعة

ترأس نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبى عبد الله اللافي، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، ووضع الهيكل التنظيمي الخاص بمفوضية المصالحة الوطنية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللافي مع ممثلين عن مجلس التخطيط الوطني، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة القانونية، د. الكوني عبودة، و د. علي أبوراس، و د. عثمان اللكف، بحضور عضو مجلس النواب، د. أيمن سيف النصر ، ود. حسن الاشلم.

وأكدت وكالة الانباء الليبية أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المفوضية بطرابلس التأكيد على أهمية المسارات التي اعتمد عليها بناء مشروع المصالحة الوطنية، الذي قام بإعداده نخبة من الخبراء المختصين في عديد المجالات، وأكدوا على ان المشروع ملك لكل الليبيين لمساهمته في استقرار بلادهم.