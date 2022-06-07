اليوم السابع
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موسكو: سنواصل توثيق أى مظاهر للتمييز ضد الروس والناطقين بالروسية فى العالم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:27 م
موسكو: سنواصل توثيق أى مظاهر للتمييز ضد الروس والناطقين بالروسية فى العالم لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا ستواصل مراقبة وتوثيق أي مظاهر للتمييز ضد الروس والناطقين بالروسية في العالم، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "سنواصل مراقبة تطور الوضع حول الروس والمواطنين الناطقين بالروسية وتسجيل البيانات حول أي مظاهر للتمييز، من أجل جذب انتباه قيادات الدول الأجنبية إلى هذه الجرائم ومطالبتهم بالوفاء بالتزاماتهم القانونية الدولية تجاه مواطنينا"، موضحة أنه في الوقت نفسه، ليس لدينا أوهام حول النوايا الحقيقية لعدد من دول الغرب الجماعى فيما يتعلق بالأشخاص الذين لديهم علاقات ضئيلة مع روسيا، وعلى الرغم من ذلك، نعتزم بذل كل جهد ممكن لحماية حقوقهم في أي مكان في العالم.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن مظاهر التعصب في المنطقة الأوروبية الأطلسية تحتاج إلى دراسة جادة ومحايدة، مشيرا إلى أن دول الديمقراطية النموذجية تعلن رسميا التزامها بسيادة القانون، ومع ذلك، فإن الاضطهاد العدواني للروس يظهر بشكل مقنع أن المجتمعات الغربية في الواقع لم تفشل فقط في التخلص من المشاعر التمييزية والعنصرية، ولكنها استمرت أيضا في تشجيعها.


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