مواصفات الأضاحى الرائجة.. إقبال كبير على أسواق مواشى البحيرة

البحيرة: ناصر جودة

يتسابق أهالي محافظة البحيرة لشراء الأضاحي من الماعز والخرفان والأبقار والجاموس استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، خاصة أنها عادة تقرب إلى الله، والبعض يقوم بالنذر أنه سيذبح يوم عيد الأضحى حتى يأخذ الله بيده فيما يتمناه.

وأثناء جولة داخل أكبر أسواق المواشي والأغنام داخل محافظة البحيرة، أوضح محمد إبراهيم تاجر أغنام بمدينة أبوحمص بالبحيرة كيفية اختيار خروف كأضحية لعيد الأضحى المبارك، وقال: إن السوق يشهد حالة من الركود، وأوضح أن سعر الكيلو اللحوم في الخرفان بـ80 جنيها.

وأوضح محمد، كيفية اختيار خروف لأضحية العيد، وقال إنه يعرف من المظهر الخارجي للخروف ومن خلال وجود اللحوم على ظهره، وأكد أنه لابد أن يكون ظهره مكسوا باللحم، ويكون ذيل الخروف حجمه صغيرا حتى لا تؤثر كمية اللحوم في الخروف.

وفي بيان عملي، أوضح كيفية معرفة سن الخروف من خلال فتح فمه، وقال: "إذا كسر الخروف سن يكون عنده سنة وإذا كسر جوز يكون عنده سنتين".



وأضاف أن الإقبال على الخرفان الفلاحي، والبرقي حسب طلب المشتري ولكن منهم محبيه.