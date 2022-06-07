منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بتعزيز الجهود لمكافحة الإتجار بالبشر

طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، في ضوء عدد الأشخاص الفارين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والحاجة إلى تعزيز جهود مولدوفا لمواجهة تحديات الهجرة.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية، اليوم/الثلاثاء/، في ختام زيارة الممثل الخاص لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنسق مكافحة الإتجار بالبشر، فاليانت ريتشي، إلى جمهورية مولدوفا؛ لدعم تنفيذ التوصيات التي أصدرتها المنظمة للحد من مخاطر الإتجار بالبشر.
وشدد البيان على أهمية التنسيق متعدد الوكالات في مكافحة الإتجار وعلى الحاجة إلى تقييم مخاطر الإتجار بالبشر في البلاد.
وأشار البيان إلى أهمية التنسيق في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تطالب بتعزيز الجهود لمكافحة الإتجار بالبشرالثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:03 م
مشاركة
طالبت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، بتعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، في ضوء عدد الأشخاص الفارين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والحاجة إلى تعزيز جهود مولدوفا لمواجهة تحديات الهجرة.
الموضوعات المتعلقة
أوكرانيا ترفض زيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لمنشأة نووية خاضعة لروسياالثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:47 م
الخارجية الروسية: لافروف سيبحث فى تركيا آفاق استئناف مفاوضات السلام مع أوكرانياالثلاثاء، 07 يونيو 2022 03:44 م
روسيا تعلن السيطرة على جنوب شرق أوكرانيا وفتح اتصال برى مع القرمالثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:28 م
وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تستعد لهجوم جديد على شمال أوكرانياالثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:57 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة