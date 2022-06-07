ملايين على الأرض.. شاهد أول مزرعة لتربية الغزال الأوروبى بالسويس..فيديو وصور

السويس – فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من أول مزرعة لتربية الغزلان الأوروبى بالسويس، رصد فيه كيفية تربيتها وتغذيتها والجدوى الاقتصادية فى مشروع تربية الغزلان.

قال حسن أبو سمرة صاحب مزرعة الغزلان الأوروبى بالسويس: أن الغزلان تمتاز بالشكل المميز فضلاً عن جدوى المشروع الاقتصادية والربح منه، مضيفا أن مشروع تربية الغزلان الأوروبى من المشروعات الرائدة، والمنافسة فيه تعتبر ضعيفة لأن عدد المربين قليل.



أشار إلى أن أكبر المطاعم فى مصر يفضلون لحم الغزال لأنه من اللحم المميز، وهناك من يقوم بتربيته فى المنازل الواسعة، مشيرا إلى أن نجاح المربى هو إنتاج "غزلان" أليفة وغير عنيفة، وأن يتم معاملتها معاملة الماعز والماشية.

وقال حسن أبو سمرة: أن تغذية الغزلان الأوربى غير مكلفة ولا تتجاوز 10 جنيهات فى اليوم، حيث يتناول الغزال البرسيم الحجازى أو البلدى، بالإضافة إلى علف لا يتجاوز سعره 8 جنيهات.

أشار إلى أن الغزال أنواعه كثيرة، ومختلفة، والافضل فى التربية هو الغزال الأوروبى، والذى يتم استيراده من بلجيكا، أو هولندا وتربيته فى مصر، ويتم الاستفادة الاقتصادية منه من بيع قرونه العاج فى شهر مايو، وهو موعد تساقطها، كما يتم بيع الجلود، واللحم.

وأوضح أن سعر الغزال فى عمر الشهرين يصل إلى 12 ألف جنيه، مؤكدا أن عملية تزاوج الغزالان موسمية، وهى خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر من كل عام، وتكون الإناث فى هذه الفترة مستعدة للتزاوج.

ونصح حسن أبو سمرة المربين بالاتجاه لتربية الغزلان واصفاً أنه مشروعًا مربحًا، وله جدوى اقتصادية مميزة.



أول مزرعة لتربيه الغزلان الاوربي بالسويس (1)



أول مزرعة لتربيه الغزلان الاوربي بالسويس (2)



أول مزرعة لتربيه الغزلان الاوربي بالسويس (3)



تربيه الغزلان الاوربي بالسويس (1)