مقطع فيديو يثبت استخدام المتهم بقص شعر مواطن فى عين شمس سكينا بالواقعة

كتب محمود عبد الراضي

تداول مقطع مصور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي علي آخر بالضرب وقص شعره، وقيام الأخير بنشر مقطع يتضرر فيه من قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وقص شعره بمنطقة عين شمس.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين موظف بشركة 29 سنة، ومقيم فى عين شمس "مجنى عليه كطرف أول"، و(4 أشخاص أحدهم من ذوي السوابق الجنائية كطرف ثان، بسبب خلاف على أولوية الشراء من محل سوبر ماركت، وحين تدخل ناشر المقطع لفض المشاجرة قام أحد المتهمين بالطرف الثانى بالتعدى عليه وقص شعره بسكين.

نجحت رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل مدير مباحث القاهرة، في ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة بيضاء والسكين المستخدم في قص شعر المبلغ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولقيت سرعة تنقل رجال المباحث بالقاهرة استحسان الأهالي الذين قدموا الشكر لرجال المباحث على سرعة التواجد وضبط الجناة.