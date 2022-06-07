مقتل وزير البيئة فى الدومينيكان رميا بالرصاص

وكالات

قتل وزير البيئة في جمهورية الدومينيكان أورلاندو خورخي ميرا، في مبنى وزارته رميا بالرصاص.

وحسب موقع العين الإخبارى، قالت مصادر عدة داخل الوزارة إن مسلحا اقتحم الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار.

وكتبت وزارة البيئة على تويتر قائلة: "لقد روَّعنا ما حدث"، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن وحدة من شرطة النخبة دخلت الوزارة بحثا عن مطلق النار الذي تحصن في الداخل.

وقال الناطق باسم الرئاسة، خوميرو فيغيروا، إن "المعلومات التي لدينا في الوقت الحالي تشير إلى أن وزير البيئة قتل في هجوم مسلح على مكتبه".

وأضاف "ميغيل كروس، الشخص الذي حدد على أنه مطلق النار، كان صديقا شخصيا للوزير"، موضحا أنه "أوقف" وأن التحقيق جار لمعرفة الدافع وراء عملية القتل.

واقتحم مسلحا الاجتماع الأسبوعي للوزير مع نوابه وفتح النار بحسب 3 مصادر من داخل الوزارة طلبوا عدم كشف هوياتهم.

وكتب بارتولومي بوخالس، المدير التنفيذي لمجلس الوزراء الحكومي للابتكار، أنه يأسف لحادث القتل.

وأضاف المسؤول "موته مأساة.. نحن الدومينيكان علينا أن نتكاتف لتحقيق ميثاق سلام وتعايش سلمي. لا مزيد من العنف".

وكان ميرا أيضا محامياً وعضوًا مؤسسًا للحزب الثوري الحديث. عين وزيرا للبيئة والموارد الطبيعية في أغسطس 2020.