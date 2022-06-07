اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

معدلات استيراد مصر من البوتاجاز يواصل التراجع ويسجل 139 ألف طن مارس الماضى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:00 ص
معدلات استيراد مصر من البوتاجاز يواصل التراجع ويسجل 139 ألف طن مارس الماضى اسطوانات بوتاجاز - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات حكومية تراجع حجم الاستيراد من البوتاجاز في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 139 ألف طن في شهر مارس الماضي "مبدئى" تراجعا من 151.6 ألف طن في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغ حجمه نحو 12.6 ألف طن.

وكانت معدلات استيراد البوتاجاز قد شهدت تراجع منذ بداية العام الحالي 2022، حيث سجل إجمالي الكميات المستوردة من البوتاجاز نحو 174 ألف طن في شهر فبراير الماضي انخفاضا من 193 ألف طن في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 19 ألف طن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدلات الاستهلاك أيضا شهدت تراجع هامشي، حيث بلغت نحو 318.3 ألف طن في فبراير الماضي، مقابل 321.9 ألف طن في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 3.6 ألف طن.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع استيراد مصر من البوتاجاز منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغ حجم الاستيراد نحو 148 ألف طن، مقابل 185 ألف طن في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 37 ألف طن، وانخفض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز وسجل 332 ألف طن في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 336.6 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 4.6 آلاف طن.


البوتاجاز

استيراد البوتاجاز

الإحصاء

اخبار الاقتصاد


الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء يرصد واردات المعدن الأصفر.. 14 مليار جنيه إجمالى واردات مصر بزيادة 12 مليار جنيه فى 12 شهرا عام 2021.. وزيادة 1093% فى شهر ديسمبر فقط.. وتراجع ملحوظ مع بداية 2022

الثلاثاء، 24 مايو 2022 12:00 ص

جهاز الإحصاء: عقود الزواج ترتفع لـ64.6 ألف عقد ديسمبر الماضى

الأربعاء، 18 مايو 2022 01:08 م

جهاز الإحصاء: 3.7 % زيادة فى أعداد المتاحف عام 2020

الثلاثاء، 17 مايو 2022 12:00 م

جهاز الإحصاء: انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول لعام 2022.. ارتفاع أعداد المشتغلين لـ297 ألف مشتغل.. وتقدير حجم قوة العمل بـ29 مليونا و895 فردا.. البطالة فى الحضر تسجل 10.5٪ مقابل الربع السابق و4.5٪ بالريف

الإثنين، 16 مايو 2022 11:02 ص



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة