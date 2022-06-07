مسئول عسكري أوكراني: كييف تحتاج المزيد من الأسلحة لهزيمة روسيا

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قال أوليكسي أريستوفيتش، المستشار العسكري لرئيس الأركان الأوكراني، إن بلاده تحتاج إلى 60 قاذفة صواريخ متعددة، وهو أكثر بكثير مما وعدت به حتى الآن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، للحصول على فرصة لهزيمة روسيا.

وأضاف أريستوفيتش ،في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بينما يعتقد أن قاذفات الصواريخ كانت "سلاحًا يغير قواعد اللعبة"، لم يتم الالتزام بإرسال ما يكفي لتغيير مجرى الحرب.

وتابع،"كلما قل عدد الأسلحة، كلما كان وضعنا أسوأ، حيث إن جنودنا سيستمرون في الموت وسنواصل خسارة الأرض خاصة إذا قررت الدول التي لديها عشرات الأنظمة فقط التبرع بأربعة أو خمسة".

وقالت بريطانيا إنها ستتبرع بمجموعة من قاذفات الصواريخ المتعقبة من طراز M270، والتي تحمل صواريخ يصل مداها إلى حوالي 50 ميلاً، بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة أنها ستتبرع بأربعة أنظمة صواريخ مماثلة تعتمد على شاحنات عالية الحركة (هيمارس).

وفي المقابل، حثت وزارة الدفاع الروسية الجنود والضباط الأوكرانيين على عدم الدفاع عن نظام كييف النازي والاستسلام حفاظا على أرواحهم، بضمان الجيش الروسي لهم عودتهم إلى ذويهم سالمين.

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