مركز الإمارات للدراسات والبحوث: الإمارات ما زالت يدا بيد مع مصر فى مواجهة الإرهاب

كتب لؤى على - تصوير كريم عبد العزيز

قال الدكتور سلطان محمد النعيمى، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: إن التسامح والتعايش هو السبيل الوحيد لوجود التنمية، لأن الأمن لا يأتى فقط بسواعد رجال الأمن.

وأضاف، خلال كلمته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى لمركز سلام لدراسات التطرف، إن أهمية مؤتمر سلام العالمى الأول تأتى على قدر مناقشته لقضية التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى خطورة ظهور جماعات ترتكز على أيديولوجية دينية متطرفة.

وتابع: "إن دولة الإمارات قد أدركت خطورة ظاهرة التطرف والفكر التكفيري مبكرًا وما يحدث من أعمال عنف، مشددًا على ضرورة تشكيل البيئة العالمية لمواجهة الإرهاب، فالإمارات ما زالت يدًا بيد مع مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وإنضاب بؤره للوصول إلى التنمية والتسامح، والمواجهة لا بدَّ أن تبدأ بالنشء والولوج إلى الوسائل الإعلامية لتصحيح الخطاب الموجَّه والداعم للخطاب المتطرف".























































