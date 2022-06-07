اليوم السابع
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مايا مرسى تشهد إطلاق برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:43 ص
مايا مرسى تشهد إطلاق برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة مايا مرسى خلال الفعالية
كتب محمود راغب

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شهدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، حفل إطلاق برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى .

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة هو برنامج مدته خمس سنوات ويهدف إلى تحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، والحد من العنف ضد النساء والفتيات.

ويضم حفل إطلاق البرنامج كل من شركاء البرنامج وممثلين من القطاع الخاص والمنظمات الدولية، فضلاً عن الخبراء في قضايا النوع الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في مصر.

ويشهد الحفل  نيكول شامبين، القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، و كاترينا فوتوفات، كبيرة المسئولين بمكتب القضايا العالمية للمرأة لدى وزير الخارجية الأمريكية، وسالي عبد القادر، نائب المدير العام لإدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصرى. 


مايا مرسى

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

تمكين المراه

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية


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