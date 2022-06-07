لقاح "كورونا" هيوصل لحد بيتك.. حملات طرق الأبواب تنطلق فى الغربية

الغربية – مصطفى عادل

تواصل مديرية الصحة بالغربية، استعدادها لتنفيذ حملات طرق الابواب لتلقيح المواطنين بلقاح فيروس كورونا ، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية والعلاجيه والاهتمام بصحة المواطن وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتي تبدا من يوم 11 من الشهر الجارى

وأعلن الدكتور أسامه أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن توافر جميع أنواع اللقاحات، واستعداد مديرية الصحة بالغربية لحملة «طرق الأبواب» بقرى ومراكز المحافظة، لتلقيح المواطنين من خلال الفرق الثابتة المتواجدة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وكذلك الفرق المتحركة المنتشرة فى جميع المراكز بالمحافظة وجميع المديريات الخدمية.

وأضاف ، فى بيان له أن المديرية أنهت استعدادها للبدء في تنفيذ الحملة، التي تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا، وذلك بالمحان من عمر 12 سنة فما فوق ، وقد تم التنسيق مع كافة الإدارات الصحية، وعدد الفرق المتنقلة التي تقوم بالتطعيم يصل إلى 1100 فرقة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها ، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف



جانب من الحملات بالغربية



حملات التوعية باللقاح