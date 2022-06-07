غلق 95 منشأة طبية خاصة و3 عيادات بيطرية بدون ترخيص فى حملات تفتيشية بالبحيرة

البحيرة: فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الاشتراطات الصحية اللازمة، وإحكام الرقابة عليها، واتخاذ ما يلزم تجاه المخالف منها.

وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت بحملات مرورية مكبرة خلال شهر مايو الماضي أسفرت عن إصدار ٩٥ قرار غلق إداري لمنشآت طبية تعمل بدون ترخيص، وتحرير 213 إنذار بالمخالفات، كما تم فحص 16 شكوى، ومحضر انتحال صفة ومحضر فض أختام، و4 إنذارات عمالة غير مؤهلة، وكذا ترخيص 31 منشأة خاصة جديدة.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية على جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لتلك المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

على جانب آخر، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وهيئة الدواء المصرية بحملات تموينية مكثفة أسفرت عن ضبط ١٠ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٥ محاضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وعدم نظافة أدوات العجين، ضبط ١٤٢ عبوة أدويه بيطريه منتهية الصلاحية، ضبط ٥ مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن، ضبط أحد الاشخاص قام بفرم ٦٥ كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي وأضاف لها ألوان صناعية غير مصرح بها وطرحها بالأسواق ، ضبط ٣ عيادات بيطريه بدون ترخيص وتم التحفظ على كميه من الأدوية منتهيه الصلاحية، ضبط ٤ مخابز قاموا بإنتاج خبر ناقص الوزن، تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار لإحدى العيادات البيطرية ، ضبط ١١٧ عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ، تحرير محضر عدم إعلان عن أسعار الأدوية البيطرية المعروضة داخل أحد الصيدليات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين".



جانب من الحملات على المنشآت الطبية



جانب من الحملات على المنشآت الطبية



جانب من الحملات على المنشآت الطبية



جانب من الحملات على المنشآت الطبية



جانب من الحملات على المنشآت الطبية



جانب من الحملات التموينية



جانب من الحملات التموينية



جانب من الحملات التموينية



جانب من الحملات التموينية



جانب من الحملات التموينية



جانب من الحملات التموينية