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طب حلوان تنظم دورة تدريبية حول المرونة النفسية ومقاومه التوتر والضغط النفسى

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 11:39 ص
طب حلوان تنظم دورة تدريبية حول المرونة النفسية ومقاومه التوتر والضغط النفسى كلية طب حلوان
كتب: محمد صبحى

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نظمت إدارة التدريب بكلية الطب جامعة حلوان ورشة تدريبية لطلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية عن المرونه النفسيه ومقاومه التوتر و الضغط النفسي والمحافظة على الصحة النفسية، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور وليد السروجى، عميد كلية الطب جامعةحلوان.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام إدارة الكلية بأهمية تدريب الطلاب على هذه المهارات وكيفية اكتسابها وتنميتها حيث أن العديد من الدر اسات العلميه أوضحت أن طلاب الكليات الطبية والأطباء، من أكثر الفئات عرضه للضغط العصبى وكثير من التوصيات العالميه توصى بضرورة تدريب طلاب كليات الطب و الأطباء،على طرق الحفاظ على الصحة النفسية والطرق الفعالة لمقاومة الضغوط الحياتية والمهنية وأهمية أن يتمتعوا بالمرونة النفسية.

وحاضرت الدكتورة سمر محمود عباس، مدرس الصحة العامة كلية الطب و والمسئولة عن إدارة التدريب بالكلية في الورشه التدريبيه واستعرضت بها معنى المرونة النفسية وتضمنت الورشة التدريبية كيفية تنميتها المرونة النفسية بتنمية مهارة الذكاء العاطفي والقدرة على التعامل الصحى مع المشاعر المختلفة وكيفية التحكم فى مؤشرات الانفعال والغضب ومرونة التفكير والتفكير النقدى، كيفية تعلم التفكير المتفائل الفعال، وكيفية تنمية التعاطف مع المريض وكيفية تنميه الكفاءة الذاتية، طرق التواصل وبناء علاقات اجتماعية صحية، وتم عمل تدريب عملى لتمكين الطلاب من ممارسه هذه المهارات فى حياتهم الدراسية و العملية.

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