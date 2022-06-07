اليوم السابع
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شاهد أعمال رصف الطرف الداخلية بالدقهلية وقنا وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 12:39 م
شاهد أعمال رصف الطرف الداخلية بالدقهلية وقنا وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية رصف الطرق الداخلية بالمحافظات
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا تبرز جهود محافظات: " الدقهلية وقنا وبورسعيد وكفر الشيخ والغربية"، في استكمال خطة رصف الطرق الداخلية بكل محافظة.
 
وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق، وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى، مع ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد .
 
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، في تصريحات سابقة، أنه تم تنفيذ خلال الثمانى سنوات الماضية - خلال الفترة من 2014 وحتى شهر مايو الجارى- حوالى 22 ألفا و529 مشروع رصف ورفع كفاءة للطرق الداخلية بالمحافظات بإجمالى أطوال (20308) كيلو متر وبتكلفة قدرها 47 مليار جنيه، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العمل ما زال جارى بالطرق المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الحالية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.
 وأضاف شعراوى أن تلك المشروعات تأتى فى إطارتنفيذ الوزارة لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بمشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكبارى على تقطاعات الطرق ومزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على أرواح المواطنين وتلافى الحوادث، وحل الإختناقات المرورية، وسهولة وسرعة وصول المواطنين لمقار عملهم ومسكنهم، وسهولة وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والبضائع من أماكن الإنتاج إلى أماكن التوزيع.
 
رصف الطرق فى الغربية
رصف الطرق فى الغربية

رصف الطرق فى كفر الشيخ
رصف الطرق فى كفر الشيخ

رصف الطرق فى بورسعيد
رصف الطرق فى بورسعيد

رصف الطرق فى قنا
رصف الطرق فى قنا

رصف الطرق فى محافظة الدقهلية
رصف الطرق فى محافظة الدقهلية
 

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