اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:07 م
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سوق الطيور ينتعش بدمياط.. الفراخ بـ 38 جنيه و الأرانب 50 والبط 70 جنيها

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 01:16 م
سوق الطيور ينتعش بدمياط.. الفراخ بـ 38 جنيه و الأرانب 50 والبط 70 جنيها أسواق الطيور
دمياط: معتز الشربينى

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رصد "اليوم السابع" أسعار الطيور والبيض بأسواق دمياط مع قرب نهاية الأسبوع حيث ينتعش سوق الطيور مع يوم الثلاثاء، حتى نهاية الأسبوع.
 
يقول إبراهيم السيسى صاحب أحد محلات بيع الطيور إن جميع أنواع الطيور متوفرة بالأسواق" الفراخ البيضاء  38 جنيه، والأرانب 50 جنيه  والبط مرجان الحر 70 جنيه للكيلو، بط أبيض 3.5 كيلو بسعر 100 جنيه الواحدة، وسعر البيض الأحمر 58 جنيه، و55 جنيه البيض الأبيض، كما يوحد أطباق كبد وقوانص طازجة حسب طلب الزبون"، وأشار إلى أن الديوك الروم متوفرة بالأسواق.
 
وأضاف إبراهيم السيسى أن أغلب الزبائن تقبل على شراء الطيور بعد تنظيفها وهى خدمة يقدمها محلات بيع الطيور.
 
 
 
 
 

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