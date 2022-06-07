سفير موسكو بلندن: لم نتلق أى طلب لتسليم المرتزقة البريطانيين الأسرى بأوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم في شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.
وفى وقت سابق قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك"، بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.
وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء إن: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".
وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.
سفير موسكو بلندن: لم نتلق أى طلب لتسليم المرتزقة البريطانيين الأسرى بأوكرانياالثلاثاء، 07 يونيو 2022 08:04 م
أوكرانيا
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أكد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، أن الجانب الروسي لم يتلق أي طلب من لندن لتسليمها المرتزقة البريطانيين الذين تم أسرهم في شرق أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.
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