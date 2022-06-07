روسيا تعلن السيطرة علي جنوب شرق أوكرانيا وفتح اتصال برى مع القرم

أ.ش.أ

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو السيطرة على مدينة "سفياتوجورسك" في جمهورية دونيتسك الشعبية من القوات الأوكرانية، مضيفا أن القوات الروسية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية التي تم توريدها للجيش الأوكراني من الخارج، خلال الأيام العشرة الماضية.

وأعلنت الوزارة سيطرتها علي جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، وذلك ضمن العملية العسكرية التي تقودها في الأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي. وذكرت الوزارة أنها أطلقت اتصالا برياً مع شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أن 6489 جنديا أوكرانيا استسلموا منذ انطلاق العمليات العسكرية.

وقال شويجو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تحرير جزء كبير من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس، بما في ذلك مدينتا كراسني ليمان وسفياتوجورسك، بالإضافة إلى 15 بلدة أخرى".

وأضاف أنه تم أيضا تحرير المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك بجمهورية لوغانسك بشكل كامل، مؤكدا تطوير الهجوم على محور مدينة بوباسنايا المجاورة، وأن إجمالي عدد الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية العسكرية الروسية، بلغ حتى الآن بلغ 6 آلاف و489 عسكريا.