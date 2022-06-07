روسيا: القوات الأوكرانية تجهز نقاط لإطلاق نار ومستودعات ذخيرة بمؤسسات طبية

كتب أحمد عرفة

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن تجهيز القوات الأوكرانية نقاطا لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة في عدد من المؤسسات الطبية وعيادة للأطفال في خاركوف ومكولاييف، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي إنه في خاركوف، في مباني المستشفى السريري وبالتحديد في شارع إيغور موراتوف، ومستشفى المدينة رقم 25 بشارع ألكساندروفسكي بروسبكت، وعيادة الغدد الصماء التابعة لمعهد أمراض الغدد الصماء بشارع جوريفيتش وعيادة الأطفال رقم 23 بشارع ميتروسترويتلي، قام عسكريون من القوات الأوكرانية ووحدات الدفاع الإقليمية بتجهيز نقاط لإطلاق النار ومستودعات للذخيرة.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم باحتجاز موظفي ومرضى المؤسسات الطبية بالقوة بحجة ضمان سلامتهم، مشيرا إلى أن مسلحي الدفاع الإقليمي في مكولاييف، جهزوا مواقع إطلاق نار في مباني المركز الطبي في شارع بوغرانيتشنايا وفي المستشفى بشارع فلوتسكايا، ونصبوا مدفعية وراجمات صواريخ في المنطقة المجاورة.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني أنه في كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مبنى المستشفى رقم 2 بشارع دنيبروفسكايا، جهز مسلحو القوات الأوكرانية تحصينات ومستودع ذخيرة، وتم تلغيم المنافذ المؤدية إلى المرفق الطبي، لافتا إلى أنه تم أيضا تجهيز تحصينات تابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية في مبنى المستشفى في قرية أوغروييدي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى نشر راجمات صواريخ وأسلحة مدفعية في المنطقة، موضحا أن هذه الحقائق وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الإنساني الدولي، على الرغم من التصريحات المتكررة لمقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا الاتحادية للاستجابة الإنسانية، تم تجاهلها حتى الآن من قبل منظمة الصحة العالمية.