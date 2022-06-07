روسيا: الأوكرانيون أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب في مخزن كبير بماريوبول

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، أن الأوكرانيين أحرقوا أكثر من 50 ألف طن من الحبوب في مخزن كبير في ميناء ماريوبول قبل تحرير الجيش الروسي المدينة من قبضتهم، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي: لقد ثبت بشكل موثوق أن مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية الذين تم طردهم لم يرغبوا في ترك مخزون الحبوب لسكان مدينة ماريوبول، فأضرموا النار عمدا في المخزن الكبير الواقع عند الميناء البحري.

وتابع رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي: بذلك اتلف الأوكرانيون أكثر من 50 ألف طن من الحبوب.