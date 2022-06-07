اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:51 م
أكرم القصاص
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رئيس الشيشان: روسيا ولوجانسك يشنان هجوما شاملا على الإقليم

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 05:10 م
رئيس الشيشان: روسيا ولوجانسك يشنان هجوما شاملا على الإقليم رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
أ ش أ

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قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إن القوات الروسية وقوات إقليم "لوجانسك"، بدأت هجوما شاملا على أراضي الإقليم.


وقال قديروف في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الثلاثاء إن: "الوحدات الشيشانية، إلى جانب التشكيلات العسكرية الأخرى لروسيا ولوجانسك، تشن هجوما شاملا ضد مواقع القوميين الأوكرانيين، وباستخدام تكتيكات جديدة، أصبحت أكثر فاعلية في تدمير معدات العدو والمواقع الدفاعية".


وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد قال في وقت سابق، إن 97% من أراضي لوجانسك تمت السيطرة عليها بالفعل.


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