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دونيتسك: الغرب يقدم لأوكرانيا الأسلحة لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية

الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:19 م
دونيتسك: الغرب يقدم لأوكرانيا الأسلحة لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية الحرب فى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلن قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك أن الغرب يقدم لأوكرانيا الأسلحة لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف قائد كتيبة "بياتناشكا"، التابعة لقوات دونيتسك، أن القوات الأوكرانية تتلقى الأسلحة من الدول الغربية لكن الذخيرة اللازمة لاستخدامها غير كافية، لافتا إلى أنه إذا وصلت طائرة واحدة مزودة بمعدات، فيجب أن تصل عشر طائرات أخرى شهريا حتى تكون الذخيرة كافية، لكن هذا لا يحدث.

وأوضح قائد كتيبة "بياتناشكا" التابعة لقوات دونيتسك، أن على أوكرانيا النظر إلى الوضع القائم بشكل موضوعي، متابعا: "سنجرهم من رقابهم، هم يقصفون المدن بسبب وضعهم الميؤوس منه، ولكن نحن نراهم".


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