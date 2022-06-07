وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المقرر أن يتابع شوليت في كل محطة خلال جولته، نتائج القمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا التي انعقدت شهر مايو الماضي في واشنطن العاصمة، ويجدد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الحلفاء والشركاء لاستعادة مسار ميانمار نحو الديمقراطية.

وأضافت أن الدبلوماسي الأمريكي سيلتقي خلال زيارته تايلاند كبار المسؤولين لمناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف، كما يجتمع شوليت مع المنظمات الإنسانية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة جهود الولايات المتحدة لدعم شعب ميانمار.

وفي سنغافورة يحضر المستشار شوليت منتدى «حوار شانغريلا» ويشارك في حلقة نقاش حول الصراع في نايبيداو مع كبار المسؤولين، أما في بروناي، يلتقي شوليت وزير خارجية بروناي الثاني داتو إريوان يوسف ومسؤولين بارزين آخرين إلى جانب مجموعة من قادة المجتمع المدني.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها مؤكدة أن جولة ديريك شوليت تسلط الضوء على التزام الولايات المتحدة العميق بالآسيان والشراكات الثنائية المهمة في جنوب شرق آسيا.

