حملات مكثفة لإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة وتحسين المظهر الجمالى بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شنت محافظة الدقهلية، حملات مكثفة تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والتي تستهدف تحسين المظهر الحضاري للمدن خلال لجنة الإعلانات.



واستهدفت الحملات إزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.



وأوضح تقرير لجنة الإعلانات، أنه جرى تنفيذ إزالة لعدد من الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بنطاق الوحدات المحلية لأحياء شرق وغرب مدينة المنصورة، وذلك بشوارع أحمد ماهر، وعدد من الشوارع الأخرى بنطاق غرب المنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشارك في الحملة مدير إدارة الإعلانات ومسئولي الإدارة بديوان عام المحافظة، ونائب رئيس حي شرق المنصورة، ومسئولي الإعلانات بأحياء شرق وغرب المنصورة.



يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين، لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات، وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة، وإزالة الإعلانات العشوائية، وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.