جهات التحقيق تسلم فتاة الشيخ زايد المتغيبة لأسرتها

كتب أحمد الجعفرى

قررت جهات التحقيق تسليم طالبة "الشيخ زايد" لأسرتها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت مصادر أنه تم إخلاء سبيل الشاب المرتبط بالفتاة بكفالة مالية.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة فى العثور على كريمته (طالبة) المتغيبة عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتغيب الفتاة المشار إليها وأقرت بأن المتغيبة "نجلتها بالتبنى"..وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفض أهليتها فقامت بالهروب صحبته وتزوجا بتاريخ 25/5/2022عقب قيامها بتوكيل (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية) لعدم إتمامها السن القانونى "تم ضبطه" ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.