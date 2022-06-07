جارديان: نواب المحافظين يتعهدون بمواصلة مساعى الإطاحة بـ جونسون

كتبت ريم عبد الحميد

تعهد نواب حزب المحافظين البريطان،ي الذى صوتوا بحسب الثقة من رئيس الوزراء بوريس جونسون، بمواصلة محاولة الإطاحة به من منصبه، فى الوقت الذى اعترف فيه حلفاء رئيس الحكومة بأنه وصل إلى "بداية النهاية" بعد النتائج المروعة لتصويت سحب الثقة الذى أجرى مساء أمس، الاثنين.

وقالت صحيفة الجارديان إن معاناة جونسون لإبقاء حزبه المنقسم متحدا ستصبح أكثر حدة، بعدما صوت 148 نائب، بنسبة 40% لصالح سحب الثقة منه، وقالوا إنهم معارضون بقوة لقيادته للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيواصلون الضغط مع إجراء تحقيق جديد فى فضيحة الحفلات خلال الأسابيع القادمة، والذى سيبحث ما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلل البرلمان بإنكاره خرق أى قواعد لكورونا فى داوننج ستريت.

وذكرت الجارديان أن الانقسام بين هؤلاء المؤيدين والمعارضين لجونسون يهدد بعرقلة محاولات داوننج ستريت لإنهاء تلك الحلقة المذلة.

وعلى الرغم من أن أغلبية النواب المحافظين قد دعموا جونسون، فإن عددا كبيرا صوتوا لسحب الثقة منه فى التصويت السرى الذى أجرته اللجنة 1922، الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين. وكانت النتيجة مماثلة لتصويت سحب الثقة تعرضت له تريزا ماى فى عام 2018 عندما حصلت على دعم ثلثى الحزب لكنها تضررت بعد التصويت.

وأصرت مصادر بالحكومة البريطانية على أن هامش انتصار جونسون لا يهم، وقال أحد الوزراء إن الفوز فوزا. وأضافوا بأنه نظرا للنتيجة فإن المعارضين بحاجة إلى تغيير القواعد أو التوقف عن المعارضة.

بينما قال حلفاء آخرون لجونسون إن هناك حاجة إلى عمل جذرى لاستعادة الانضباط مثل إقالة أحد من التابعين للحكومة ممن ظلوا صامتين فى الوقت الذى أعرب فيهم زملائهم عن دعمهم.